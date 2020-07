Bittet Britney Spears (38) ihre Follower etwa heimlich um Hilfe? Die Sängerin steht schon seit zwölf Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (68). Er entscheidet nicht nur privat, sondern auch beruflich über ihr Leben. Etliche Fans sind allerdings davon überzeugt, dass Jamie seine Tochter nur ausnutzt und die 38-Jährige befreit werden muss. Diese Theorie hat jetzt noch einmal neuen Aufschwung bekommen: Britneys Follower sind überzeugt, dass sie in ihren Instagram-Posts durch kryptische Botschaften um Hilfe bittet. In einem Selfie erkennen manche Fans sogar die Worte "Ruft den Notruf" in Britneys Wimpern.

