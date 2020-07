Birte Glang (40) steigt bei Alles was zählt aus. Am 10. August wird die Schauspielerin zum vorerst letzten Mal in ihrer Rolle der Lena Öztürk in der Vorabendserie zu sehen sein. Der Grund: Die Mutter eines Sohnes möchte sich neuen Projekten widmen. Im RTL-Interview erzählt sie: "Ich habe mein eigenes Fitnessprogramm 'Move it Mama!' entwickelt. Nebenbei bin ich ja selbst auch Mutter. Das tägliche Spielen ist mir einfach zu viel geworden." Wie Birte aussteigt, erfahrt ihr in unserem Video.

