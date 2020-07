Mona Stöckli (37) macht ihren Usern nun eine deutliche Ansage! In den vergangenen Wochen wurde die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin des Öfteren im Netz gefragt, ob sie wieder schwanger sei. Der Grund: Sie trage häufig weite Kleider, unter denen sich eine kleine Wölbung abzuzeichnen scheine. Für Mona, die nicht schwanger ist, gehen diese Nachfragen zu weit. "Habt ihr euch schon mal überlegt, dass ihr mit so einer Frage extrem viel auslösen könnt? Es gibt Frauen, die wünschen sich vielleicht schon seit Monaten oder Jahren Babys und es klappt nicht. Wisst ihr, was ihr da aufreißen könnt?", macht sie ihrem Ärger in ihrer Instagram-Story Luft.

