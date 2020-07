Durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel schafft es Tamara Rebecca, sich eine Instagram-Community von stolzen 650.000 Followern aufzubauen. Doch der Staffel-Liebling der vergangenen Show-Ausgabe will sich nicht bloß auf seinem neuen Influencer-Dasein ausruhen. Promiflash verrät die Wienerin: "Ich will auf jeden Fall noch modeln. Ich will auf jeden Fall Projekte starten und coole Sachen machen." Teil von Günther Klums (74) Agentur ONEeins scheint die Blondine inzwischen nicht mehr zu sein.

