Brian Austin Green (47) hat es offenbar wieder voll erwischt! Erst seit einigen Wochen gehen der Schauspieler und seine langjährige Ehefrau Megan Fox (34) getrennte Wege. Während es kurz darauf bereits zwischen ihr und dem US-Rapper Machine Gun Kelly (30) gefunkt hatte, scheint jetzt auch Brian eine neue Frau an seiner Seite zu haben: Paparazzi sichteten ihn sogar schon mehrmals öffentlich Händchen haltend mit dem Model Tina Louise! Was wohl seine Ex Megan dazu sagt? "Wenn sie selbst anfangen kann, sich zu verabreden, hat sie kein Problem damit, dass er dasselbe tut", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life. Damit dürfte dem neuen Liebesglück also nichts im Wege stehen...

