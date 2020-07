Johnny Depps (57) Verleumdungsklage gegen die britische Zeitung "The Sun" schlägt momentan hohe Wellen. Seit über einer Woche will der Fluch der Karibik-Star vor Gericht beweisen, dass er – entgegen der Anschuldigungen seiner Ex Amber Heard (34) und der Berichterstattung des besagten Mediums – kein "Frauenschläger" ist. Doch der Prozess entwickelt sich quasi zu einer Scheidungs-Schlammschlacht 2.0. Promiflash fasst die schockierendsten Ehe-Details, die bisher ans Licht kamen, zusammen.

