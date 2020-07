Große Trauer um Phyllis Somerville! Die Schauspielerin war ein bekanntes Gesicht in der Film- und Fernsehwelt. Sie hatte unter anderem Auftritte in Erfolgsserien wie Sex and the City oder House of Cards. Außerdem spielte sie 2008 an der Seite von Brad Pitt (56) in dem preisgekrönten Streifen "Der seltsame Fall des Benjamin Button" mit. Noch im vergangenen Jahr stand sie für ihren letzten Film "Poms" vor der Kamera. Nun ist Phyllis im Alter von 76 Jahren verstorben.

Das bestätigte ihr Manager Paul Hilepo laut Entertainment Weekly. Demnach sei die Serien-Darstellerin schon am vergangenen Donnerstag in ihrer Heimat New York City eines natürlichen Todes gestorben. Offenbar hatte sie ihr ganzes Leben der Schauspielerei gewidmet. Es ist nichts über einen Partner, Ehemann oder Kinder bekannt.

Zuletzt hatte sie eine Rolle in der HBO-Mini-Serie "Mare of Easttown" ergattert. Dort arbeitete sie unter anderem mit Oscar-Preisträgerin Kate Winslet (44) und Julianne Nicholson zusammen. Was Phyllis' Tod für den weiteren Verlauf der Dreharbeiten bedeutet, ist noch unklar. Bisher wurde noch keine Folge ausgestrahlt. Es wäre also möglich, ihre Figur noch umzubesetzen.

Anzeige

Getty Images Phyllis Somerville im August 2010

Anzeige

Getty Images Phyllis Somerville bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Phyllis Somerville, Kate Winslet und Patrick Wilson



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de