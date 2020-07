Laura Sophie (18) hat es geschafft: Die TikTokerin hat während der aktuellen Gesundheitslage ihr Abitur geschrieben. Mit Promiflash spricht sie über diese aufregende Zeit und verrät unter anderem: "Wir hatten zweimal die Woche Präsenzunterricht und sonst online und immer nur mit zwölf Leuten in der Klasse und Abstand. Das Abi war dann in einer Turnhalle mit richtig viel Abstand und Masken." Wie es um ihre Zeugnisausgabe und Abifeier steht, erzählt die 18-Jährige in unserem Video!

