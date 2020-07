Gamze Senol verabschiedet sich von GZSZ! Rund drei Jahre ist sie Teil des Casts. Doch nun lässt ihre Rolle Shirin Akinci Berlin hinter sich und die Schauspielerin will sich neuen Projekten widmen. Die Fans mussten in der Vergangenheit schon vielen anderen ihrer Serienlieblinge Lebewohl sagen. Wie ging es für Sila Sahin-Radlinger (34), Susan Sideropoulos (39) und Co. nach dem Ausstieg eigentlich weiter? Promiflash fasst zusammen und stellt fest: Sie alle sind seitdem nicht von der Bildfläche verschwunden und der Schauspielerei treu geblieben.

