Nanu, so aufreizend kennt man Ana Ivanović (32) sonst nicht. Die Ehefrau von Bastian Schweinsteiger (35) und inzwischen bereits zweifache Mama setzt in Freizeit und Beruf eigentlich eher auf den sportlichen Look. Als ehemalige Profi-Tennisspielerin dürfte sich Ana in atmungsaktiven Klamotten einfach am wohlsten fühlen – und darin macht sie schließlich auch eine super Figur. Das bedeutet allerdings nicht, dass die gebürtige Serbin sich nicht auch mal ins kleine Schwarze schmeißt.

Den vergangenen Freitagabend nahm die Sportlerin zum Anlass, sich mal wieder so richtig rauszuputzen. Mit Weinglas in der Hand posierte Ana lässig für ihre Instagram-Follower. Als Look des Abends wählte die 32-Jährige dieses Mal allerdings kein legeres Outfit, sondern kleidete sich in einem schulterfreien, schwarzen Kleid mit sexy Beinschlitz. High Heels und ein kleines Täschchen durften nicht fehlen.

Zu dem Bild schrieb Ana ironisch "Lässiger Freitag" und fügte hinzu: "Nehmt euch die Zeit, um Spaß zu haben und zu genießen." Genau so machte es an diesem Abend offensichtlich auch die Schweinsteiger-Gattin.

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović, Sportlerin

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović im Juli 2020

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović im Juni 2020



