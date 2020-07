Am Freitag war es überraschend so weit: Prinzessin Beatrice (31) und Edoardo Mapelli Mozzi (36) gaben sich in einer intimen Feier unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Jawort, nachdem ihre Trauung im Mai abgesagt worden war. Die Hochzeit von Beatrice bestätigt das britische Königshaus in einem Statement: "Die private Hochzeitszeremonie von Prinzessin Beatrice und Herrn Edoardo Mapelli Mozzi fand am Freitag, den 17. Juli, um 11 Uhr in der Royal Chapel of All Saints in der Royal Lodge in Windsor statt." Promiflash liefert euch alle Infos zu der royalen Geheim-Hochzeit des Jahres!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de