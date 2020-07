Bei Khloé Kardashian (36) hat sich in den vergangenen Jahren optisch einiges getan! Ihre früher doch recht knubbelige Nase ist heute wesentlich schmaler, ihre Lippen sind voller und ihre Kehrseite verdammt prall! Die Mutter von True Thompson (2) behauptet aber immer wieder felsenfest, dass sie sich bisher nie unters Messer gelegt hat. Ein Experte zweifelte das im Interview mit The Sun an und gab eine Einschätzung ab, was die Reality-TV-Bekanntheit hat machen lassen und wie teuer die Behandlungen waren. Seiner Meinung nach kostete sie das gesamte Make-over umgerechnet etwa 44.000 Euro.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de