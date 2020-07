Na, erkannt? Hier ein paar kleine Tipps zum Lösen des Bilderrätsels: Sie ist 27 Jahre alt und stammt aus dem brandenburgischen Ort Eberswalde. Zum ersten Mal im TV war sie 2015 in der Kuppelshow Der Bachelor zu sehen. Damals konnte sie sogar das Herz des Rosenkavaliers Oliver Sanne (33) erobern und ging als Siegerin aus der Sendung hervor. Allerdings sind die beiden mittlerweile wieder getrennt und die Blondine ist mit Nick Maerker verheiratet. Um welche deutsche Promi-Dame handelt es sich hier also?

Natürlich ist die Person auf dem Foto Reality-TV-Star Liz Kaeber (27)! Zu dem Strand-Schnappschuss von sich, den sie auf Instagram postete, schreibt sie: "Energie am Meer tanken." Die tosenden Wellen des Meeres sind allerdings nicht der wahre Blickfang auf dem Bild. Der wirkliche Hingucker ist die Kehrseite der Influencerin – insbesondere ihr Knackpo, der nur von einer knappen, getigerten Bikinihose bedeckt wird. Da kann nur die im Wind wehende, blonde Haarpracht ein klein wenig ablenken.

In ihren Storys nimmt Liz ihre Follower sogar mit zu sich unter die Dusche! In mehreren Clips filmt sie sich, wie sie sich nackt abbraust und die Haare wäscht. Sie erklärt, sie werde immer wieder auf ihre Mähne angesprochen, insbesondere darauf, wie sie diese pflege. Also habe das Model beschlossen, es einfach einmal zu zeigen.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Internet-Star

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber auf Mallorca im Juli 2020

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im Mai 2020



