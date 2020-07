Tamara Rebeccas Leben hat sich nach ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel 2020 ganz schön verändert. Mit ihren 650.000 Followern vereint die Wienerin im Vergleich zu ihren Mitstreiterinnen die größte Community hinter sich. Klar, dass sie von ihren Fans auch reihenweise auf der Straße angesprochen wird. Doch nicht nur das. "Ich hatte auch schon den Fall, dass Leute vor meiner Tür standen, was dann nicht so cool ist", erinnert sich die Influencerin im Promiflash-Interview.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de