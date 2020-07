Im Netz geht es momentan so richtig rund – und zwar im Hinblick auf die Bäuche der Influencerinnen: Aktuell erwarten so einige YouTube-Stars ein Baby, darunter die Webvideo-Produzentinnen Maren Wolf (28), Paola Maria (26) und Sarah Harrison (29). Aber auch die Bloggerwelt ist mit der schwangeren Carmushka vertreten und selbst auf der Plattform TikTok gibt es Baby-News: Jasi_xx3 (17) wird ebenfalls bald Mama. Promiflash zeigt euch, was ihr über die anderen Umstände der werdenden Mütter wissen müsst!

