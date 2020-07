Was für ein unmoralisches Angebot! Am bekanntesten ist Christian Rach (63) als Restauranttester aus der gleichnamigen RTL-Show, die zwischen 2005 und 2013 im Fernsehen lief. Aktuell ist der 63-Jährige regelmäßig als Juror in der Kochsendung Grill den Henssler zu sehen, in der er die Kochkünste von Steffen Henssler (47) und seinen prominenten Konkurrenten bewertet. Einige Fernsehproduzenten hätten ihn aber gerne selbst am Herd gesehen – und zwar als Koch für nackte Gäste....

Wie bitte? Ja, richtig gehört! Diese skurrile Anfrage habe Rach vor einigen Jahren bekommen, sagte er gegenüber Bild. "Ein Sender wollte mich mal in einer Sex-Show kochen lassen. Da ging es darum, dass sich ein Paar, beide nackt, in der Sendung kennenlernt, und ich sollte dazu immer etwas Dementsprechendes kochen", erzählte er im Interview. Ihm wurde versprochen, dass es eine ästhetische Show werden würde, doch er habe höflich abgesagt, führte er aus.

Neben "Grill den Henssler" habe er auch keine weiteren Projekte in Planung, erzählte er in einem Gespräch mit t-online.de. "Ich bin mehr als ausgelastet in meinem Arbeitsalltag", erklärte er dem Portal.

Public Address / ActionPress Christian Rach bei der Show "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell"

Ibrahim Ot / ActionPress Christian Rach in Hamburg, Oktober 2017

Christian Augustin / ActionPress Christian Rach bei der Verleihung der "Goldenen Bild der Frau"



