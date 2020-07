An Selbstvertrauen mangelt es dem Comedian Jan Overhausen schon mal nicht! Der gebürtige Freiburger steht regelmäßig in Berlin auf der Bühne und gibt dort seine Programme zum Besten. Schon früh zeichnete sich seine Karriere ab: Als er noch die Schule besuchte, fiel er bereits als Klassenclown auf. Heute drehen sich seine Witze immer wieder um das Thema Sex. Wie Jan jetzt augenzwinkernd verrät, würde er seinen Vortrag aber nicht mit einem Strip unterstützen – wegen seines Sixpacks würde das Publikum dann aus dem Konzept gebracht werden: Jan hält sich nämlich für den hottesten Comedian der Hauptstadt!

Dass der Komiker sich selbst als "Berlins sexiest Comedian" bezeichnet, gab er jetzt stolz im Interview mit BZ bekannt. Auch wenn es auf der Bühne bei ihm mit zotigen Gags zur Sache geht, sei er privat eher zurückhaltend. Beim anderen Geschlecht würde der Single-Mann nach eigener Aussage mit seinem Humor nicht punkten. Die Themen, über die er Witze reißt, hat Jan in jedem Fall eng abgesteckt: Über Flüchtlinge, Greta Thunberg (17) oder die Gesundheitskrise will sich der Wahl-Berliner nicht lustig machen – vor allem, weil er derzeit wegen letzterer vor wenigen Gästen auftritt: "Da verliert man ganz schnell mal die Hälfte des Publikums, was bei 18 Personen dramatisch ist."

In Großbritannien seien ihm Gags über Nationalitäten beinahe zum Verhängnis geworden: "Als ich in London in einem Pub Witze über Engländer gemacht habe, wollte mich das Publikum verprügeln." Doch Jan hat auch eine rührende Seite an sich. So trat er offenbar als "Lehrmeister" für seinen, im Rollstuhl sitzenden Comedian-Kollegen Carl Josef Statnik (15) auf. Und über dessen Laufbahn sagt er: "Er [Carl] bat mich, ihm Comedy beizubringen. Heute hat er weitaus mehr Fans als ich." Im kommenden Jahr wollen die beiden mit einem gemeinsamen Programm auf Tour gehen.

