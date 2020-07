Baby-Überraschung bei Nina Bott (42)! Die schöne Schauspielerin ist bereits Mama von drei Kindern: Gemeinsam mit dem Kameramann Florian König (52) hat die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin den Sohn Lennox, aus ihrer aktuellen Beziehung mit Benjamin Baarz stammen zudem ihr Töchterchen Luna und Söhnchen Lio. Nach der Geburt ihres letzten Sprosses kündigte Nina eigentlich an, keine weiteren Kids bekommen zu wollen – doch dieser Plan wurde wohl über den Haufen geworfen: Die 42-Jährige ist wieder schwanger! Das verkündete die Hamburgerin mit einem Babybauch-Video via Instagram.

