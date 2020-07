Die Promi Big Brother-Fans dürfen sich auf vier weitere Star-Kandidaten freuen! Seit Kurzem ist bekannt: Die neue Staffel des beliebten TV-Formates soll bereits am 7. August wieder über die Mattscheiben flimmern – und das sogar ganze drei Wochen am Stück! Auch die ersten Bewohner des Containers sollen feststehen: Offenbar haben sich Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil (38), Komiker Udo Bönstrup (26), Influencerin Adela Smajic und "Johnny Däpp"-Interpret Lorenz Büffel für die Show verpflichtet. Nun sollen vier weitere Teilnehmer enthüllt worden sein!

Die Berlin - Tag & Nacht-Fans müssen zwar schon seit Längerem auf die ehemalige Alina-Darstellerin Saskia Beecks (32) verzichten – bei PBB sollen sie die Laienschauspielerin allerdings wieder hautnah zu Gesicht bekommen, wie Bild wissen will. Für die Influencerin wäre es das erste Reality-TV-Format. Sascha Heyna ist zwar durch seinen Job als QVC-Moderator viel im Fernsehen zu sehen – doch seine persönliche Seite könnten die Zuschauer bald bei "Promi Big Brother" kennenlernen. Er soll nämlich ebenfalls dabei sein.

Für den Glamour-Faktor könnte wohl Katy Bähm (26) prädestiniert sein. Die Dragqueen sorgte schon bei Heidi Klums (47) TV-Show Queen of Drags für ordentlich Trubel. Mallorca-Feeling und gute Stimmung soll Ikke Hüftgold verbreiten. Der "Dicke Titten, Kartoffelsalat"-Interpret sei nämlich als Ersatz-Partymacher eingesprungen. Denn laut Bild habe Lorenz Büffel die Show-Verhandlungen dann doch abgesagt.

Anzeige

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, ehemalige Darstellerin bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Instagram/saschaheyna Moderator Sascha Heyna, Februar 2020

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Februar 2019

Jens Krick / Future Image / ActionPress Ikke Hüftgold bei "Hart aber Fair"

Auf welchen der vier angeblich neuen PBB-Kandidaten würdet ihr euch besonders freuen? Saskia! Katy! Ikke! Sascha! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de