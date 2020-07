Wer kassiert via Social Media wohl am meisten Geld? Dass man als Influencer ordentlich den Rubel zum Rollen bringen kann, ist längst kein Geheimnis mehr, wie GNTM-Girl Klaudia Giez (23) Promiflash bestätigt. "Man verdient als Influencer deutlich besser, würde ich aus eigener Erfahrung sagen", verrät sie – und sagt sogar, im Web mehr zu kassieren als einst auf dem Laufsteg. Da wundert es nicht, dass internationale Größen wie Cristiano Ronaldo (35), Kylie Jenner (22) oder Dwayne "The Rock" Johnson (48) laut The Sun schon mal bis 891.000 Euro pro Instagram-Post verdienen. Welcher Star auf der Fotoplattform am meisten Geld einsackt, seht ihr im Video!

