Vor zwei Wochen schlug in Gerda Lewis' Freundeskreis sprichwörtlich die Bombe ein. Der Mega-Zoff im gemeinsamen Mädels-Urlaub sollte aber erst der Anfang sein! Während die Ex-Besties der einstigen Rosenkavalierin seitdem als Influencerinnen-Clique durchstarten, legte die 27-Jährige zunächst eine Social-Media-Pause ein. Erholen konnte sie sich aber nicht wirklich, denn: Jetzt ließen sich ihr kürzlich Insta-verifizierter Ex-Freund Melvin Pelzer (25), ihr Verflossener Keno Rüst und sogar Bachelorette-Kandiat Andreas Ongemach (28) über Gerda aus. Oh, oh, wie dieser Showdown wohl enden wird?

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de