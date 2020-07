Seit Mai ist bekannt, dass der spanische Netflix-Hit Élite in eine vierte Runde geht! Nachdem die dritte Season mit einem dramatischen Finale schloss, geht die Erzählung rund um Samuel (Itzan Escamilla), Gúzman (Miguel Bernardeau) und Co. nun schon bald weiter. Weil einige Charaktere nach ihrem Abschluss aber nicht zu der Eliteschule zurückkehren, wird der Cast durch einige Neuzugänge ergänzt. Carla Díaz (29), Martina Cariddi, Pol Granch (22) und Manu Rios bilden das neue Schülerquartett, das schon bald im Seriengeschehen mitmischt. Auch Diego Martín (45) und Andrés Velencoso (42) sind in Staffel vier dabei.

