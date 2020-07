Flavia Tamayo sitzt hinter Gittern. Die Brasilianerin hat sich in den vergangenen Jahren als Model einen Namen gemacht. Sie zierte sogar schon einmal das Cover des portugiesischen Playboy. Aber auch im Netz begeistert sie mit ihren ziemlich freizügigen Fotos mittlerweile über 130.000 Follower. Die werden jetzt aber erst mal auf weiteren Bildernachschub der 22-Jährigen verzichten müssen: Flavia wurde festgenommen, weil sie einen Drogen- und Prostitutionsring leiten soll!

Wie die Zeitung The Sun berichtet, soll Flavia bereits am vergangenen Dienstag in einem Hotel im brasilianischen Vitoria festgenommen worden sein. "Laut unseren Informationen hat sie Pakete, also Kombinationen aus Prostitution und Drogenverkauf, angeboten", meinte der Staatsanwalt Rafael Correa. Neben ihren Modeljobs soll sie außerdem als Zuhälterin gearbeitet und Kokain und Marihuana verkauft haben. "Es gibt auch Beweise, dass sie einen Drogenlieferdienst in der Hauptstadt betrieben hat", erklärte der Staatsanwalt weiter.

Bei ihrer Festnahme soll Flavia sich heftig gewehrt haben. Angeblich hat sie in der Hotellobby laut geschrien und versucht, sich ihre Kleidung auszuziehen. Zurzeit wartet sie in Polizeigewahrsam darauf, in die Hauptstadt Brasilia überstellt zu werden.

Flavia Tamayo, Model

Flavia Tamayo, Playboy-Model

Flavia Tamayo, Model



