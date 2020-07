Endlich Entwarnung? Vor einigen Tagen berichtete Maren Wolf (28) ihren Fans, dass sie ins Krankenhaus musste – und das gleich zweimal an einem Tag! Was genau der hochschwangeren YouTuberin fehlte, klärte sie zunächst nicht auf. Nun gibt es aber endlich ein ausführliches Gesundheitsupdate auf ihrem YouTube-Kanal, in dem sie verrät, was los war. Nachts habe sie etwas Fruchtwasser verloren und sei mit ihrem Mann Tobias dann gleich am nächsten Morgen ins Krankenhaus gefahren. Nach der Untersuchung sei sie wieder nach Hause, wo sie allerdings Blut in ihrer Einlage entdeckte. Die Folge: Maren musste erneut in die Klinik.

