Heiß, heißer, Sarah Connor (40)! Vor wenigen Tagen überraschte die Sängerin ihre Fans auf Social Media mit einer zuckersüßen Fotostrecke: Sie teilte seltene Aufnahmen von sich und ihrem Partner Florian Fischer (45) aus dem Urlaub. Jetzt verschaffte die "From Sarah With Love"-Interpretin ihrer Community erneut einen Eindruck von ihrer privaten Liebesreise: Auf diesem Schnappschuss zeigt sich Sarah von ihrer verführerischen Seite!

In ihrer Instagram-Story nahm die Blondine ihre Fans mit auf einen traumhaften Bootsausflug unter der balearischen Sonne. Auf dem Pic posiert die 40-Jährige freizügig in einem grünen Bikini mit Camouflage-Muster. Dabei stellt sie ihre sexy Kurven zur Schau – und auch ihr Freund zeigt, was er hat: Nur mit einer Badehose bekleidet, präsentiert Florian seinen durchtrainierten Oberkörper. Nackte Haut hin oder her, Sarah scheint die gemeinsame Zeit mit ihrem Partner so richtig zu genießen: Überglücklich strahlt sie bis über beide Ohren.

Schon mit ihrem letzten Post machte Sarah ihrem Florian eine süße Liebeserklärung im Netz. "Ich bin so verdammt verliebt in dich", schrieb die Musikerin zu den Urlaubsfotos. Bei so viel Gefühl kamen auch ihre Fans ordentlich ins Schwärmen. "Ihr beiden seid so süß", "So schöne und tolle Bilder von euch" oder auch "Ihr beide seid auch einfach ein traumhaft schönes Paar", lauteten ein paar Kommentare.

Instagram / sarahconnor Sarah Connor (rechts) mit ihrem Freund Florian Fischer im Juli 2020

Instagram / sarahconnor Florian Fischer und Sarah Connor

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und ihr Partner Florian Fischer



