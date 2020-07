Dave Francos (35) und Alison Bries (37) Beziehung startete äußerst wild! Aus einer anfänglichen Liebelei wurde bei den beiden Schauspielern im März vor drei Jahren eine Ehe. Kennengelernt haben sich die 37-Jährige und der "Neighbors"-Darsteller allerdings schon im Jahr 2011 bei der Mardi-Gras-Parade. Dass es damals ordentlich zwischen den zweien zur Sache ging, daran erinnerte sich Alison jetzt noch ganz lebhaft: Zwei Tage verbrachten sie nach dem Kennenlernen mit Rauschmitteln und Sex!

"Es ist eine sehr romantische und süße Geschichte", beschreibt die US-Amerikanerin zunächst noch recht unschuldig gegenüber Jimmy Fallon (45) in The Tonight Show. Damals seien sie und Dave von ihrer Freundin Jules bei einem Dinner verkuppelt worden. Via Textnachricht fragte sie die "Glow"-Darstellerin, ob sie sich etwas mit dem Bruder von James Franco (42) vorstellen könne. Als sie ja sagte, wurde ihr jetziger Ehemann auf die gleiche Weise gefragt – und auch er stimmte wortlos am Tisch zu. Gemeinsam mit der Kupplerin verließen sie schließlich mit einem geheimen Plan das Restaurant. "Die nächsten 48 Stunden bestanden aus Drogen und ganz viel Rummachen beim Mardi Gras", erinnerte sie sich.

Die gemeinsame Story der beiden ging dann allerdings weniger wild und romantisch weiter. Gemeinsam fuhren sie nach New York, wo Dave zu der Zeit an einem Film arbeitete. "An unserem letzten gemeinsamen Tag hinterließ er mir einen Zettel, auf dem stand: 'Komm' mit mir nach Paris.' Und das ist so klischeehaft – wie hätte ich da nein sagen können?", berichtete Alison. Zuletzt verbrachte das Ehepaar besonders viel Zeit gemeinsam zu Hause, aber auch beruflich sind sie einander verbunden: Jetzt erscheint das Regiedebüt von Dave, "The Rental", in dem Alison die Hauptrolle spielt.

Getty Images Alison Brie im Januar 2020

Getty Images Dave Franco, Schauspieler

Getty Images Dave Franco und Alison Brie im Januar 2019



