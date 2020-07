Demi Lovato (27) scheint ihr Liebes-Happy-End gefunden zu haben: Die Sängerin hat sich am Mittwoch mit ihrem Freund Max Ehrich (29) verlobt! Der Schauspieler ließ sich offensichtlich nicht lange bitten – erst im März kamen erste Spekulationen auf, ob die "I Love Me"-Interpretin einen neuen Partner an ihrer Seite haben könnte. Die Liebesbestätigung erfolgte schließlich im Musikvideo zu "Stuck with U" von Justin Bieber (26) und Ariana Grande (27) Anfang Mai: Darin küssen Demi und Max sich innig. Nur wenige Wochen später steckte der "Highschool Musical"-Interpret seiner Liebsten schon einen dicken Klunker an den Ringfinger: "Worte können nicht beschreiben, wie unendlich ich in dich verliebt bin. Ich kann keine einzige Sekunde mehr ohne dich als meine Frau auf dieser Welt verbringen", schwärmt der Beau auf Instagram.

