Gerda Lewis (27) ist untergetaucht! Seitdem sie und ihre vier ehemaligen besten Freundinnen Doreen (25), Larissa (27), Nina und Kristina sich den Netz-Beef des Jahres geliefert hatten, ist die Blondine wie vom Erdboden verschluckt. Lediglich auf Social Media gab sie an, eine Pause von der Öffentlichkeit und den sozialen Netzwerken zu machen. Promiflash entdeckte sie jetzt aber in einem Netz-Video.

Scheint ganz so, als würde Gerda langsam in ihren Model-Alltag zurückkehren. Wie eine Instagram-Story der Modelagentur BelModels Agency nun zeigt, befindet sich die Blondine aktuell an einer augenscheinlichen Shooting-Location zusammen mit dem jungen Unternehmer Tyler Hahne. Ob die beiden zusammen für einen Kunden shooten, ist bis dato nicht bekannt. Gerda selbst ist aber offensichtlich noch etwas zurückhaltend – als das Handy beim Filmen auf sie zeigte, wich sie fast ein bisschen zur Seite, als wolle sie sich vor der Linse "verstecken".

Zuletzt musste Gerda auch einige Kritik von einem ihrer ehemaligen Rosen-Anwärter einstecken. Andreas Ongemach packte einige unschöne Details über den Dreh des Dating-Formats mit dem Model aus.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis

Instagram/gerdalewis Gerda Lewis, Juni 2020



