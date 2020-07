Samira erlebte während ihrer Schwangerschaft einen Riesenschock! Die Love Island-Bekanntheit und ihr Verlobter Yasin hatten Anfang Juli verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Die werdende Mutter ist erst im vierten Monat schwanger – und wie sie in einer Instagram-Story verrät, musste sie sich jetzt große Sorgen um ihr Baby machen: "Und auf einmal war es dann so, dass ich plötzlich… Dass ich unten ausgelaufen bin. [...] Und ich so, scheiße, bitte kein Fruchtwasser, bitte nicht, bitte nicht. Und das ist die erste Panik."

