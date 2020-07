Wie hat sich die Zeit bei Big Brother auf Pat Müllers Beziehung ausgewirkt? Von Mitte Februar an hatte der 31-Jährige 100 Tage lang in dem berühmten TV-Container gelebt und seinen Freund Sebastian zuhause gelassen. Wie er nun im Gespräch mit Promiflash verrät, geriet seine Partnerschaft deshalb aber nicht ins Wanken – im Gegenteil: "Jetzt durch 'Big Brother' hat sich gar nicht mal so viel verändert, außer, dass wir uns noch mehr lieben als vorher."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de