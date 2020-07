Musste Kristina Yantsen ihr Kind wirklich ohne ihren Mann zur Welt bringen? Im März wurde die einstige Siegerin von Der Bachelor ganz überraschend Mutter ihres ersten Kindes. Hatte sie ihrer Community damals nicht einmal von ihrer Schwangerschaft erzählt, geht sie mittlerweile offener mit ihrem Kindersegen um. In ihrem Geburtsbericht auf YouTube klärt die Ex von Daniel Völz (35) nun auf, wie ihre Entbindung ablief und ob ihr Partner sie mitten in der Gesundheitskrise im Kreißsaal unterstützen durfte.

