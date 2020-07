Anne Wünsche (28) platzt der Kragen – die Influencerin hat genug von den ständigen Hater-Kommentaren! Schon seit einigen Jahren lässt die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin ihre Community im Netz an ihrem Leben teilhaben. Eine perfekte Instagram-Scheinwelt sucht man auf ihrem Kanal allerdings vergebens. Die Zweifach-Mama steht beispielsweise zu ihrem chaotischen Haushalt oder spricht offen an, wenn es ihr nicht gut geht. Aber genau für diese ehrliche Art wird sie oft angefeindet. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Anne jetzt zahlreiche beleidigende Nachrichten der Art, die sie tagtäglich von Usern zugeschickt bekomme: "Aktuell ist es das Negative, das mich so heftig nervt. Ich hab einfach keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock, mich zu verändern oder Sachen zu verstecken oder anders zu machen, nur weil die Leute das so sehen wollen. Ne, dann guckt halt einfach weg."

