Dieser Hintern bringt Cristiano Ronaldo (35) ins Schwärmen! Und er gehört keiner Geringeren als seiner Verlobten Georgina Rodriguez (25). Das Model steht seinem Liebsten in Sachen Optik in nichts nach, das beweist es regelmäßig auf seinem Social-Media-Kanal. Dort verwöhnt die zukünftige Gattin von CR7 ihre Fans mit sexy Schnappschüssen von sich und sorgt bei ihren männlichen Followern gerne für Schnappatmung. Nun legte sie nach und zeigte ihren prallen Po, der auch noch äußerst stylish verhüllt war.

Georgina hat offenbar in ihrer Modelkarriere gelernt, wie sie ihre Kurven perfekt zur Geltung bringen kann. Das demonstrierte sie nun wieder wunderbar anschaulich auf Instagram. Auf dem Pic sitzt die Brünette auf dem Bett und schaut lasziv in Richtung Kamera – ihr Hintern sticht sofort ins Auge. Der eng anliegende Einteiler tut hier sein Übriges und sorgt für noch mehr Wow-Effekt. Ob die Rose in ihrer Hand eine tiefere Bedeutung hat, verriet sie nicht. In ihrem Kommentar verlinkte Georgina das Fashionlabel PrettyLittleThing und gab damit einen Hinweis auf eine mögliche Kooperation.

Laut The Sun feierte die Schönheit mit diesem Post ihren abgeschlossenen Vertrag mit der Modemarke. Eine Quelle habe verraten, dass es sich hierbei um einen besonders großen Deal handeln soll. "Georgina ist atemberaubend und passt perfekt zur Marke", fügte der Insider hinzu.

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez mit ihrem Sohn

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez im Juli 2020

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez, Model



