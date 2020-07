Lena Neumann hat bei M.O.M ihre große Liebe gefunden! In der neuen Kuppelshow hatte es Junior Marko der Blondine richtig angetan. Nach zahlreichen Dates und heißen Flirts hatte sich der Münchner im Finale sogar für sie entschieden. Doch bei dem großen Wiedersehen verkündete die Tanzlehrerin, dass sie mittlerweile zwar vergeben sei, jedoch nicht an den 28-Jährigen: Im Moment führt sie eine glückliche Beziehung mit der "M.O.M"-Aufnahmeleiterin Tanja. Lena verriet Promiflash, weshalb Marko letztlich nicht der Richtige für sie war.

"Marko ist ein superlieber, höflicher und humorvoller Mensch!", schwärmte sie von ihrem einstigen Flirt-Partner im Promiflash-Interview. Während der Dreharbeiten in Mexiko habe sie sich in seiner Nähe wohlgefühlt und hätte sogar gedacht, dass sich Gefühle zwischen ihnen entwickeln. "Als wir aber zurück in Deutschland waren, ging für jeden das 'normale' Leben und der Alltag weiter", erklärte sie ihre Gefühlslage. Die Mettenheimerin habe für sich gemerkt, dass es zwischen ihr und dem Fitness-Liebhaber einfach nicht passt.

"Zusätzlich wollte ich schon sehr lange nach Berlin ziehen und deshalb verfolgte ich diesen Plan", fügte Lena dem hinzu. Dort hätte sie dann auch die Beziehung zu Tanja vertieft, was sie selbst noch kaum glauben könne. "Dass sie so schnell in mein Leben tritt, hätte ich mir selbst nie erträumen lassen. Ich kann nur sagen: 'Wo die Liebe hinfällt...'", freute sich das Model.

Anzeige

Joyn "M.O.M"-Kandidatin Lena und ihre Freundin Tanja

Anzeige

Instagram / lenaneumannoriginal Lena Neumann, "M.O.M"-Kandidatin

Anzeige

Joyn "M.O.M"-Kandidat Marco, seine Gewinnerin Lena und ihre neue Freundin Tanja



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de