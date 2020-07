Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag kündigten Sarah (29) und Dominic Harrison (29) an, sich aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Viele Fans vermuteten sofort, dass die Entbindung ihres zweiten Kindes kurz bevorstand. Und genau so war es auch. Denn vor wenigen Augenblicken meldeten sich Sarah und Domi mit diesen Zeilen auf Instagram: "Wir dürfen unsere kleine Prinzessin in den Armen halten. Es ist alles super verlaufen und es geht uns allen gut. Genießen jetzt unsere Kuschelzeit und melden uns die Tage bei euch."

