Heiß, heißer, Panagiota Petridou (41)! Die wohl bekannteste Autoverkäuferin Deutschlands wurde durch das beliebte TV-Format "Biete Rostlaube, suche Traumauto", für das sie seit 2010 vor der Kamera steht, bekannt. Seither wirft sich die hübsche Blondine für Veranstaltungen nur allzu gern in Schale und präsentiert sich dabei schon einmal in freizügigen Abendkleidern. Doch diesen Anblick bekommt ihre Community nur selten zu Gesicht: Jetzt überraschte Panagiota ihre Fans mit einem heißen Bikini-Pic im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil verschaffte Panagiota ihrer Fangemeinde nun einen Eindruck von ihrem Sommerurlaub in Griechenland. "Kalimera" – zu deutsch "Guten Morgen" – begrüßte die 41-Jährige ihre Follower auf Griechisch und ließ das Foto für sich sprechen. Auf dem Schnappschuss posiert die Moderatorin verführerisch in einem knappen Bikini im Meer, während sie sich die nassen Haare aus dem Gesicht streicht.

Was sagen eigentlich Panagiotas Fans zu so viel nackter Haut? Neben zahlreichen Herz-Emoticons überhäufte die Community ihr Idol mit Komplimenten. "Du bist so unglaublich schön", "Ein wunderschönes Foto von einer tollen Frau" oder auch "Du bist so heiß", lauteten ein paar der Kommentare. Wie gefällt euch Panagiotas Bikini-Schnappschuss? Stimmt ab!

