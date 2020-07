Auf diesen Moment dürften Royal-Fans weltweit hingefiebert haben: Endlich sind erste Details aus dem Enthüllungsbuch rund um Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) veröffentlicht worden! Nächsten Monat soll das heiß diskutierte Buch "Finding Freedom" offiziell erscheinen und damit etliche Geheimnisse der Sussexes lüften. Der Sunday Times liegen bereits Auszüge vor, die schon jetzt für mächtig Aufsehen sorgen. So soll es zum Beispiel Harry gewesen sein, der dem royalen Leben unbedingt den Rücken kehren wollte – nicht wie bisher angenommen Meghan. Des Weiteren bietet die Offenbarungslektüre auch romantische Einzelheiten: Insider wollen unter anderem wissen, dass der Enkel der Queen (94) drei Monate nach dem ersten Date erstmals "Ich liebe dich" gesagt habe. Außerdem seien die beiden zu Beginn ihrer Romanze "wie in Trance" gewesen und hätten kaum an etwas anderes denken können.

