Lassen Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) ihre frühere Bachelorette-Turtelei wieder aufleben? RTL liegen aktuelle Bilder vor, die die beiden Reality-Stars beim Kuscheln zeigen sollen. Während man Johannes auf den Bildern, die angeblich am Sonntag in einem Spa in Düsseldorf entstanden sind, gut erkennt, muss man bei der Dame in seinem Arm deutlich genauer hinschauen. Beobachter wollen die ehemalige Rosenkavalierin aber erkannt haben.

