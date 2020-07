Umut Kekilli (36) und seine Freundin Ina Maria Schnitzer sind endlich Eltern geworden! Am Montag verkündete der einstige Fußballer gegenüber RTL, dass er nun Vater einer Tochter ist: "Unsere Maus kam heute Morgen spontan zur Welt. Sie heißt Kaia, genau, eine Prinzessin. Um 11:35 Uhr kam sie heute zur Welt." Und auch Ina ist bis über beide Ohren in ihr Mädchen verliebt. Im Netz teilte die Influencerin bereits das erste Bild mit der kleinen Kaia. "Wir sind überglücklich, sie endlich in den Armen halten zu können”, schrieb sie zu ihrem Instagram-Beitrag.

