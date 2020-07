Schwanger-Update von Darya Sudnishnikova! In knapp zwei Wochen wird die 14-jährige Influencerin aus Russland zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Freund Ivan, der mittlerweile bei ihr wohnt, freut sie sich laut eigener Aussage in einem RTL-Interview schon sehr auf den Nachwuchs. Auch wenn der Elfjährige nicht der leibliche Vater des Kindes ist, will er sich um Darya und das Neugeborene kümmern.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de