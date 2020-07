Ist Yana Morderger (23) heißer als ihre Schwester Tayisiya (23)? Die beiden Shopping Queen-Stars sind aktuell in der neuen RTL2-Show Kampf der Realitystars zu sehen und sorgen dort für Verwechslungsgefahr: Die beiden sind nämlich eineiige Zwillinge und sehen sich somit extrem ähnlich. Doch offenbar bemerken die Zuschauer dennoch einen optischen Unterschied zwischen den Schwestern: Immerhin soll Yana einem Ranking zufolge sexier sein als Tayisiya!

In der zweiten Folge von "Kampf der Realitystars" mussten die Promis der Reihe nach bewerten, wer von ihnen am meisten Sex-Appeal hat und ihr Ergebnis anschließend mit dem eines Zuschauer-Votings vergleichen. Während die Stars Tayisiya dabei auf Platz acht und Yana auf den neunten Platz setzten, sahen die Fans das im Vorfeld offenbar ganz anders: Sie hatten Letztere nämlich im Ranking an die sechste Stelle gesetzt und dagegen ihre Schwester auf den neunten Platz. Darüber konnte der einstige Big Brother-Star Jürgen Milski (56) nur schmunzeln und scherzte: "Ist klar, ist ja auch so ein großer Unterschied zwischen euch beiden!"

In einem Einzelinterview reagierten die 23-Jährigen auf das Ergebnis des Votings. Yana freute sich darüber zwar sehr, Tayisiya zeigte sich aber ein wenig enttäuscht und erklärte traurig: "Ich bin Platz neun." Im Gegensatz zu ihr dürfte sich die Ex-Bachelor-Kandidatin Georgina Fleur (30) allerdings noch mehr ärgern: Sie ist den Zuschauern zufolge nämlich die Kandidatin mit dem geringsten Sex-Appeal!

Instagram / yanusik_97_ TV-Star Yana Morderger, 2020

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Instagram / yanusik_97_ Tayisiya und Yana Morderger, "Shopping Queen"-Bekanntheiten

