Am Montag wurden die YouTuber Sarah (29) und Dominic Harrison (29) stolze Zweifach-Eltern: Ihr Töchterchen erblickte per geplantem Kaiserschnitt das Licht der Welt! Wie die Kleine heißt, dazu schwiegen die Fitness-Gurus zunächst noch, nun teilten sie dieses und weitere süße Details mit ihrer Fangemeinde auf YouTube: "Sie ist gesund, sie ist 51 Zentimeter groß, also ein Zentimeter größer als Mia. 3215 Gramm schwer. Name lautet Kyla Harrison." Anders als bei ihrer Erstgeborenen Mia Rose (2), haben sich die zwei dieses Mal ganz bewusst dazu entschieden, erst nach der Entbindung preiszugeben, wie ihr Kind heißt – und die Namenswahl kommt nicht nur bei den zahlreichen Promi-Gratulanten gut an, sondern auch bei den Promiflash-Lesern.

