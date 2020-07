Tayisiya (23) und Yana Morderger (23) polarisieren! Die Zwillinge zeigen aktuell im Kampf der Realitystars, was in ihnen steckt – und legen sich sogar lautstark mit ihren Konkurrenten an! Dabei haben die Tennisspielerinnen bisher immer den Eindruck gemacht, als könnten sie keiner Fliege etwas zuleide tun. Trotzdem bekommen die beiden viel harsche Kritik ab. Egal ob Taya bei Bauer sucht Frau oder Yana während ihrer Shopping Queen-Teilnahme: Die Schwestern ecken durch ihre oftmals kindlich-naive Art und ihre recht hohen, jungen Stimmen an vielen Stellen an. Sowohl ihre TV-Kollegen als auch die Zuschauer sind stellenweise total fasziniert von den Twins – erlangen sie durch "Kampf der Realitystars" möglicherweise Kultstatus?

