Johannes Haller (32) und Jessica Paszka (30) sollen wieder miteinander anbandeln! Drei Jahre, nachdem die Influencerin ihm im Finale von Die Bachelorette einen Korb gegeben hatte, wurden sie jetzt angeblich bei einem gemeinsamen Spa-Besuch erwischt. Kamen die alten Gefühle etwa wieder hoch – oder waren die vielleicht nie verschwunden? Jedenfalls hat Johannes auch lange nach der TV-Liebespleite noch in den höchsten Tönen von der ehemaligen Rosen-Lady geschwärmt. "Also ganz ehrlich, ich hatte mich damals total verliebt in Jessi. Das kann man gar nicht anders sagen. Und sicherlich, wenn man sich mal verliebt hat, dann kann das auch nicht von heute auf morgen weg sein", erklärte er beispielsweise 2018 im Promiflash-Interview.

