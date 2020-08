Das Bewerbungsverfahren für die 16. Staffel von Germany's next Topmodel hat bereits begonnen! Während die meisten der Kandidatinnen vor ihrer Teilnahme noch nicht in der Öffentlichkeit standen, gab es in den vergangenen Jahren aber auch eine prominente Teilnehmerin: Elena Carrière (23), die Tochter des Schauspielers Mathieu Carrière (69), war 2016 in der Show zu sehen und belegte den zweiten Platz. Doch nicht viele Star-Töchter haben Lust auf das Format. Janine Kunze (46) erklärte gegenüber Promiflash in Bezug auf ihre Tochter Lili beispielsweise: "'Germany’s next Topmodel' war bei uns jetzt noch nie Thema. Ich bin da, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht traurig drüber."

