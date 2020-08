Ein lässiger Spaziergang im Bikini am Strand: Mit diesem Social-Media-Foto dürfte die darauf abgebildete Influencerin ihre Community aktuell ganz schön neidisch machen. Die Netz-Bekanntheit weiß genau, wie sie sich und ihren Körper am besten in Szene setzen kann! Die einladende Urlaubskulisse inklusive der attraktiven Brünetten begeistert die User. Aber welche Mama schlendert hier eigentlich mit ihrem Sohn durch den Sand? Ein Tipp: Sie ist ab kommendem September als Kandidatin bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen.

Durch die individuellen Tätowierungen dürfte das Rätselraten für aufmerksame Fans ein Leichtes gewesen sein: Natürlich ist es Denise Kappès (30), die mit Sohnemann Ben erholsame Stunden am Strand genießt. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin verbringt mit ihrem Spross und Freund Henning Merten derzeit einen Urlaub auf Mallorca. Auch Aufnahmen in ihrer Instagram-Story zeigen, wie sehr die Berlinerin die Auszeit mit ihrer Familie genießt. Dort gibt es nämlich einige Einblicke in die spaßigen Poolsessions des Gespanns.

Die Erholung können Henning und Denise gerade sicher gut gebrauchen. Immerhin beendeten sie erst kürzlich die Dreharbeiten zum Sommerhaus – und die können, wie man weiß, ziemlich strapaziös sein. Bevor das Format ab dem 9. September dann auch endlich im TV ausgestrahlt wird, heißt es jetzt also erstmal: durchatmen. "Die erste Folge wird ganze drei Stunden gehen – hat sicher seine Gründe", deutete Denise im Netz bereits an.

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès im Juli 2020 auf Mallorca

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès, TV-Paar

Bieber, Tamara / ActionPress Henning Merten und Denise Kappès bei der Premiere von "Dem Horizont so nah"



