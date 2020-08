Auch mit 78 Jahren weiß Martha Stewart ihre männliche Fangemeinde noch in Wallung zu versetzen! Die Moderatorin hat sich in den vergangenen Jahren eigentlich mehr oder weniger aus der Film- und Fernsehwelt zurückgezogen, in der sie zuvor mit ihren Spezialgebieten Kochen, Hauswirtschaft und Gartenarbeit zu Hause war. Das Netz mischte die US-Amerikanerin aber kürzlich ordentlich auf – und das mit einem einzigen Foto: Nach diesem sexy Selfie im Pool flatterten prompt über ein Dutzend Heiratsanträge in ihren Posteingang!

Am 22. Juli stellte Martha den Schnappschuss aus dem heimischen Pool samt angedeuteten Knutschmund auf Instagram online und ahnte vermutlich nicht, was sie damit auslösen sollte. Nicht nur knapp 184.000 Likes bekam sie für das Bild, sondern auch einige virtuelle Avancen, wie sie im Interview mit E! Daily Pop verriet: "Oh, ich habe insgesamt 14 Heiratsanträge bekommen!" Und zwar allein am ersten Tag nach dem Upload! Seitdem habe sie nicht mehr nachgesehen.

Aber nicht nur die Herren der Schöpfung waren von dem feuchtfröhlichen Foto der TV-Ikone begeistert: Die Komikerin Chelsea Handler (45) stellte es sogar kurzerhand nach. "Wenn ich mit 78 Jahren noch so gut aussehe, habe ich besser auch einen Pool, in dem ich mich so zeigen kann", kommentierte die 45-Jährige das Bild. Das entging wiederum Martha nicht, die ihr sogar unter dem Post antwortete: "Liebe Chelsea, ich freue mich, dass du mein Foto so sehr mochtest, dass du es sogar nachgestellt hast. Aber du bist viel zu jung, um mich nachzuahmen!"

Anzeige

Getty Images Martha Stewart im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Martha Stewart, Moderatorin

Anzeige

Instagram / chelseahandler Chelsea Handler im Juli 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de