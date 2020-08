Sind Jenny Frankhauser (27) und Candy Crash (27) die neuen besten Promi-Freundinnen? Die beiden Reality-Stars sind durch einige Teilnahmen an unterhaltsamen TV-Sendungen bekannt. Candy zum Beispiel durch Queen of Drags und Jenny durch das Dschungelcamp. Jetzt posierten genau diese beiden Frohnaturen zusammen – Jenny hatte dabei ordentlich Grund zu lachen. Das knappe Outfit von Candy wollte einfach nicht alle Körperteile gleichzeitig verdecken.

Für eine Reihe von Instagram-Schnappschüssen setzten sich die beiden ganz grazil in Szene. Dabei lehnte die Schwester von Daniela Katzenberger (33) lässig an einer Mauer, auf der Candy oben für die perfekte Pose kniete. Die Berlinerin hatte die Rechnung aber ohne ihr enges Kleidchen gemacht, welches für ihre sportliche Foto-Aktivität eindeutig zu kurz war. "Es waren wirklich schöne fünf Minuten in diesem tollen Kleid, musste dann aber doch einsehen, dass ich mich nicht mehr in eine 36 quetschen kann. War ein KLEINES bisschen zu kurz, sodass die Zuckerstange immer wieder mal winken wollte und der Nippel ständig geblitzt hat", schrieb Candy ganz reflektiert unter den Bildbeitrag.

Tatsächlich handelte es sich bei dem Ausflug der Netz-Bekanntheiten aber nicht um einen reinen Mädelstrip, sondern um eine Geschäftsreise. Zusammen mit den beiden anderen Influencerinnen Anja Zeidler (27) und Mareike Spaleck bewarben sie in der Urlaubs-Kulisse einige Beauty-Produkte.

Anzeige

Instagram / thecandycrash Jenny Frankhauser und Candy Crash

Anzeige

Instagram / thecandycrash Jenny Frankhauser und Candy Crash

Anzeige

Instagram / thecandycrash Mareike Spaleck, Candy Crash, Jenny Frankhauser und Anja Zeidler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de