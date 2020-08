Hana Cross (23) und Brooklyn Beckham (21) gingen nur wenige Monate zusammen durchs Leben. Nachdem sich die beiden im vergangenen August getrennt hatten, fand der Sohn von Victoria und David Beckham (45) in Nicola Peltz (25) seine neue Liebe, die er sogar schon bald heiraten wird. Zu den Verlobungs-News hat sich seine Ex-Freundin bisher nicht geäußert – jetzt aber vielleicht? Im Netz teilt Hana nun ein paar ziemlich heiße Schnappschüsse von sich!

Will sie ihm so etwa zeigen, was er verpasst? Seit Anfang Juli hat sich die 23-Jährige nicht mehr bei ihren Fans gemeldet – doch ihre kleine Instagram-Pause unterbricht Hana nun mit ein paar atemberaubenden Pics: In einem knappen Bikini mit Leoparden-Print rekelt sich die Beauty unter der Sonne Ibizas. "Ich schmelze", betitelt Hana ihre kurze Fotostrecke im Netz.

Ob sie ihren Ex mit diesen Bildern heißmachen will, lässt sich nur spekulieren. Erst kürzlich veröffentlichte sie allerdings einen kryptischen Post, der darauf hindeuten könnte, dass Hana immer noch an der Trennung zu knabbern hat. "Du hast mein Herz gebrochen und gesagt, lass uns Freunde bleiben, aber ich habe nie wieder von dir gehört und das ist gemein", sang sie in einem Clip.

Hana Cross und Brooklyn Beckham

Hana Cross, Ex-Freundin von Brooklyn Beckham

Hana Cross, Netz-Star



