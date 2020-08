Anne Wünsche (28) steht offen dazu, dass sie hin und wieder ohne ihre Kinder verreist – doch so lange wie jetzt war sie noch nie von ihren Töchtern getrennt. Die Influencerin tourt derzeit gemeinsam mit ihrem Freund Karim durch Italien und andere Teile Europas. Zwei Wochen soll der spannende Roadtrip dauern, auf den sich die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin im Vorfeld extrem gefreut hat. Doch schon seit ihrer Abfahrt in Berlin bedrückt sie etwas. "Jetzt bin ich voll traurig, jetzt merke ich wieder, wie krass ich meine Kinder eigentlich vermisse", erzählt sie ihrer Community in ihrer Instagram-Story.

